Рыбаков предупредили о выбранных объемах по крабу

Освоение рекомендованного объема вылова краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне превысило 100%. Пользователей проинформировали о прекращении права на добычу этого объекта.

Территориальные управления Росрыболовства опубликовали на своих сайтах информацию об освоении рекомендованного объема по крабу-стригуну ангулятусу в Западно-Беринговоморской зоне.

Возможный вылов выбран на 160,07%: поймано свыше 231 тонны. В связи с этим теруправления проинформировали о прекращении права на добычу краба-стригуна ангулятуса в Западно-Беринговоморской зоне, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что правительство в 2021 г. внесло уточнение в правила организации добычи объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Изменения были внесены, для того чтобы избежать перелова. По правилам, при достижении рекомендованного вылова теруправления Росрыболовства размещают информацию об этом на своих сайтах и направляют пользователям уведомления о прекращении права на добычу.

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