Подтверждение нулевого НДС для экспортеров перевели на «цифру»

Нулевая ставка НДС при экспорте товаров будет в обязательном порядке подтверждаться электронными реестрами с первого квартала 2024 г. ФНС России выпустила письмо с рекомендуемыми формами и форматами реестров.

С 1 января 2024 г. вступил в силу ряд положений закона от 19 декабря 2022 г. № 549. Начиная с первого квартала 2024 г. нулевая ставка НДС при экспорте товаров будет в обязательном порядке подтверждаться электронными реестрами, — сообщили Fishnews в пресс-службе ФНС.

Приказ об утверждении форм, форматов таких реестров, а также порядок их заполнения и представления находится на регистрации в Минюсте России.

Чтобы обеспечить налогоплательщикам комфортный переход и время для доработки своих информационных систем, ФНС России выпустила письмо с рекомендуемыми формами и форматами реестров. К письму приложены порядок заполнения и представления реестров в налоговые органы в электронной форме, а также XSD-схемы.

Новые формы реестров появятся в сервисе «Офис экспортера» в марте 2024 г., отметили в ведомстве.

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