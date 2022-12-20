Экспортерам упрощают подтверждение нулевого НДС

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий подтверждение нулевой ставки НДС для экспортеров. Документ расширяет возможности представления налогоплательщиками необходимых сведений в электронной форме.

Изменения в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ внесены федеральным законом от 19 декабря 2022 г. № 549.

Документ предусматривает упрощение порядка подтверждения обоснованности применения ставки 0% по налогу на добавленную стоимость налогоплательщикам-экспортерам. В частности, они получат возможность представлять в налоговые органы сведения в электронной форме в виде реестра, содержащего сведения из таможенных деклараций и контрактов.

Кроме того, новый закон исключает требование о наличии отметок таможенных органов на поручении на отгрузку товаров, вывозимых с территории России морскими, речными судами и судами смешанного (река – море) плавания.

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