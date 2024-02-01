На водоемах Поморья подготовили участки для аквафермеров

В Архангельской области на торги выставили пять участков для индустриальной аквакультуры. Заявки в бумажном и электронном форматах принимаются до 3 апреля.

Организатор аукциона — Североморское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации торгов, аквафермерам предлагают два речных и три озерных рыбоводных участка.

Площади РВУ — от 0,013 до 10,4 га. Стартовая стоимость лотов варьируется от 104 рублей до 83,6 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 17 апреля в Мурманске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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