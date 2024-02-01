Приморское теруправление: Поставки краба в Китай в 2023 году оформлялись без задержек

Специалисты Приморского территориального управления Росрыболовства за прошлый год проконтролировали для экспорта в КНР легальность около 1,5 тыс. партий краба. Сертификаты происхождения для поставок оформлялись своевременно, заявили в ведомстве.

Общий вес проконтролированной и отправленной на экспорт в 2023 г. крабовой продукции составил 34,9 тыс. тонн. Рост по сравнению с предыдущим годом — 69%.

В Китай через Приморский край экспортируются такие виды дальневосточных крабов, как камчатский, синий, равношипый, волосатый четырехугольный, колючий, стригуны опилио, бэрди, ангулятус, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Напомним, что Россия и Китай в 2012 г. заключили соглашение о противодействии браконьерству. Международные договоренности предусматривают подтверждение легальности краба, который идет в КНР, специальным сертификатом. Его оформляют территориальные управления Росрыболовства.

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