Рыбная отрасль Карелии развивается на льготных кредитах

В Республике Карелия предприятия пользуются льготным сельхозкредитованием. Средства идут и на реализацию проектов в сфере аквакультуры и рыбопереработки.

Постановлением правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 установлена возможность возмещения из федерального бюджета отечественным банкам доходов, которые они недополучили, предоставляя сельскохозяйственникам кредиты по льготной ставке.

В прошлом году в Республике Карелия общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками по льготной ставке не более 5% годовых на различные направления сельского хозяйства, составил 8,4 млрд рублей. Это самый высокий показатель за семь лет. При этом краткосрочных займов выдано более чем на 3 млрд рублей, а объем кредитов на инвестиционные цели составил 5,4 млрд рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства региона.

Краткосрочные ссуды направлялись на приобретение кормов, рыбопосадочного материала и других материально-технических ресурсов для обеспечения производственной деятельности.

Инвестиционные кредиты использовались при строительстве завода по выпуску рыбных кормов, рыбоводного завода для выращивания посадочного материала, рыбоперерабатывающего производства мощностью свыше 1 тыс. тонн сырья в год. Также за счет инвестиционного займа профинансировано приобретение оборудования для форелевого хозяйства.

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