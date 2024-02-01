Самарца осудили по делу о «рыбном» мошенничестве

В Самаре бывший менеджер компании по оптовой продаже рыбной продукции осужден за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. По данным прокуратуры, в одном случае фигурант похитил товар, в другом — деньги покупателей.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

В 2021 г. менеджер по работе с клиентами путем формирования фиктивных заказов похитил рыбную продукцию на общую сумму 4,4 млн рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, также фигурант похитил свыше 1,3 млн рублей, которые получил от индивидуального предпринимателя и организации в качестве предоплаты за поставку продукции. «Товар заказчики не получили, а деньги менеджер потратил на личные нужды», — сообщили в пресс-службе.

Отмечено, что в судебном заседании мужчина вину не признал.

Подсудимый был признан виновным, наказанием стали четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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