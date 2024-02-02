Сырье из «ниоткуда» станет сигналом для ветконтроля

Минсельхоз дополнил перечень индикаторов риска для федерального государственного ветеринарного контроля. Такие показатели используются для выявления нарушений.

Приказом от 22 декабря 2023 г. № 938 Министерство сельского хозяйства дополнило перечень индикаторов риска нарушения требований для федерального государственного ветконтроля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список включены случаи, когда на производственном объекте оформлен ветсертификат при производстве сырья животного происхождения, однако в профильной государственной информационной системе нет данных о наличии животных на этом объекте и о гашении ветеринарно-сопроводительных документов, оформленных при перемещении на объект животных или других товаров, из которых произведено сырье.

Напомним, что установление перечня индикаторов риска предусмотрено законом о госконтроле. Срабатывание индикатора риска не является стопроцентным показателем несоблюдения требований, но может свидетельствовать о наличии нарушения. Такие ориентиры используются для принятия решения о внеплановом контрольном мероприятии и выборе его вида.

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