Суд рассмотрит дело о браконьерстве кеты на Амуре

В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Ульчского района, обвиняемый в нелегальной добыче кеты. По данным правоохранителей, ущерб от противоправных действий превысил 200 тыс. рублей.

Незаконную рыбалку пресекли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2023».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, фигурант вел промысел без разрешительных документов на миграционных путях к местам нереста в акватории Амура. При помощи моторной лодки и сети злоумышленник выловил 10 экземпляров осенней кеты, отметили в ведомстве.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). Материалы направлены в суд вместе с постановлением о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначением судебного штрафа.

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