Орден «За морские заслуги» смогут получить коллективы верфей и НИИ

Внесены изменения в статут ордена «За морские заслуги». Теперь эта награда стала доступна для коллективов судостроителей и исследователей ресурсов Мирового океана.

Изменения внесены указом главы государства от 1 февраля 2024 г. № 82. Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки вступили в силу со дня подписания.

Предусмотрено, в частности, что орденом «За морские заслуги» могут быть награждены коллективы предприятий, организаций и учреждений судостроительной промышленности за высокие достижения в развитии отечественного судостроения. А также коллективы предприятий, организаций и учреждений, деятельность которых направлена на изучение, освоение, использование, охрану и сохранение ресурсов и пространств Мирового океана. При этом обе категории должны действовать в интересах устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее национальной безопасности.

Ранее этим орденом могли наградить только граждан — за исследования океана; разработку и внедрение новой техники и оборудования для морского флота; сохранение, расширение, изучение и использование исключительной экономзоны РФ; борьбу с пиратством; организацию учений и маневров; разработку, производство, строительство и эксплуатацию современного гражданского и коммерческого флота.

Указ внес изменения и в «гражданскую» составляющую статута: отменены условия 20-летней добросовестной трудовой деятельности (службы), а также наличия у награждаемого медали или почетного звания РФ.

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