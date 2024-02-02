Акватории Приобья предоставляют под промысел

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставлены 11 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 5 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует департамент промышленности ХМАО — Югры, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один из рыболовных участков, площадью 485 га, расположен на озере Эльхеэмтор. Остальные — на реке Оби и ее притоках, в том числе Северной Сосьве, Вахе и протоках. Площадь речных РЛУ — от 49 до 576 га.

Объекты промысла на разных участках варьируются, в общем списке — пелядь, сиг, тугун, чир, стерлядь, налим, щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, ерш, елец, хариус.

Одним из критериев оценки заявок станет размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов — от 160 рублей до 10,5 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции, среднее количество работников у претендента за последние четыре года.

Участки предоставляются на 15 лет.

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