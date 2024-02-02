Право рыбака на «северные» льготы подтвердил суд

Северные льготы рыбаков зависят от местности, где они работали фактически, а не от порта приписки судна. Такую позицию занял Арбитражный суд Республики Карелия в споре страхователя и страховщика.

Участниками арбитражного процесса выступили, с одной стороны, рыбопромысловая компания, защищающая интересы своего работника, а с другой — отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Карелия.

Речь шла о члене экипажа судна, которое приписано к Архангельску, но постоянно базируется в Мурманске и ведет промысел в Баренцевом и Норвежских морях, сообщает корреспондент Fishnews. При этом у городов разный статус с точки зрения прав на «северные» льготы.

Мурманск относится к районам Крайнего Севера (что дает дополнительные преимущества при выходе на пенсию), а Архангельск — к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Рыбопромысловая компания предоставляла в соцстрах сведения о том, что их работник в 2020-2022 гг. трудился в условиях Крайнего Севера. Однако в 2023 г. отделение фонда сочло эту информацию недостоверной из-за порта приписки судна. Фонд признал компанию правонарушителем и оштрафовал на 1,5 тыс. рублей. В ответ работодатель обратился в арбитраж.

В своем решении суд отметил, что правомерность предоставленных страхователем сведений зависит от фактической работы застрахованного лица в особых климатических условиях, а не от территориальной принадлежности судна. Нормативного акта, устанавливающего такое требование, в законодательстве РФ нет, подчеркнул арбитраж.

Также во внимание был принят факт, что в течение трех лет компания уплачивала за своего сотрудника повышенные страховые взносы и соцстрах не прислал работодателю уведомления о переплате и возможности возврата этих средств.

В суде представитель фонда заявил, что официальные перечни районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, являются исчерпывающими, в них не предусмотрены моря и океаны. Время нахождения судна в плавании и краткосрочной стоянки в портах, расположенных в таких местностях, не может быть засчитано в специальный стаж, посчитали в соцстрахе.

Суд не принял такой аргумент, отметив, что эти районы промысла указаны в постановлении Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 марта 1960 г. № 470/9 «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников предприятий, организаций и флота рыбной промышленности».

В итоге арбитражный суд первой инстанции признал решение соцстраха не соответствующим закону и отменил его, обязав фонд устранить нарушения.

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