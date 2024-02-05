Рыбаки завершили январь с прибавкой

За первый месяц года российские компании освоили более 408 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Показатель за аналогичный период 2023 г. превышен на 16%.

Основной вклад обеспечили рыбаки Дальнего Востока — 367 тыс. тонн (+28%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, успешно идет промысел минтая, трески, сельди, камбал, крабов.

Отмечено, что на хорошие показатели вышли предприятия Азово-Черноморского бассейна, которые добыли 5,3 тыс. тонн, — прибавка составила 37% к уровню прошлого года. Вылов вырос за счет промысла хамсы (+42%).

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