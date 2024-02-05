Озера Новосибири подготовили под аквафермы

В Новосибирской области на аукцион выставлены 35 озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 6 марта.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 4 до 337 га расположены на озерах в Здвинском, Искитимском, Краснозёрском, Купинском и Чановском районах.

Стартовые цены лотов — от 3,2 тыс. до 270 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 марта в Новосибирске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

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