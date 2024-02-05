Поморье облегчит рыболовам оформление путевок

В Архангельской области автоматизируют процесс оформления путевок на рыбную ловлю на специально отведенных участках. Планируется, что подавать заявки через портал «Наше Поморье» можно будет уже в апреле.

С помощью нового сервиса северяне смогут узнать о видах, которые можно добывать, рыболовных участках, количестве доступных путевок и другую полезную информацию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, бронирование и оплата будут доступны для пользователей, авторизованных на портале через «Госуслуги».

«В настоящее время процесс бронирования и оплаты путевок возможен только путем личного визита любителей рыбалки в офис компании, владеющей договором пользования рыболовного участка. Мы же работаем над автоматизацией этого процесса», — отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников.

С региональными правилами любительского рыболовства можно уже сейчас ознакомиться в специальном информационном разделе портала «Наше Поморье», а также в телеграм-чат-боте «Памятка рыбака. Архангельск».

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