Ученые проверят запасы хамсы и тюльки

Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на промысловых судах ведут мониторинг запасов тюльки в Азовском море, а также хамсы в Кавказском и Крымском районах Черного моря.

На мониторинг промысла сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО вышли в январе. Главная цель исследований — изучить состояние, распределение и поведение промысловых объектов в зимний период, а также получить данные для определения их запасов, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

В Азовском море мониторинг тюльки ведется на СЧС «Капитан Горбенко». Для оценки запасов черноморской хамсы ученые отправились на два судна: в Крымском районе специалисты работают на СРТМ «Сичеслав-Юг», в Кавказском районе — на ПТР «Лев Щёголев».

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