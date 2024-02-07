Хабаровский край готовится к выработке решений на лососевую путину

Впервые за несколько лет прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Хабаровском крае составляет более 50 тыс. тонн. В феврале в регионе, как и на других территориях Дальнего Востока, обсудят возможную стратегию на путину.

О предварительных планах на лососевую путину 2024 г. руководитель Хабаровского филиала ВНИРО (ХабаровскНИРО) Денис Коцюк рассказал на заседании Общественного совета при региональном комитете рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Стратегия промысла тихоокеанских лососей и гольцов на предстоящий год готовится в плановом режиме, отметил глава ХабаровскНИРО. Напомним, что в дальнейшем такой документ служит основой для принятия решений по регулированию добычи.

Первоначальный прогноз вылова тихоокеанских лососей по краю составляет около 52 тыс. тонн. Это первая за несколько лет величина выше 50 тыс. тонн, указал руководитель филиала. Предыдущие два года вылов не превышал 30 тыс. тонн (в 2023 г. рыбаки взяли около 28 тыс. тонн, в 2022 г. — около 33,6 тыс. тонн).

«По первым прикидкам, путина обещает быть относительно благоприятной для Хабаровского края», — проинформировал Денис Коцюк.

Такие прогнозы, по его словам, обеспечивают урожайные поколения горбуши. «Причем сразу практически во всех районах промысла», — обратил внимание руководитель филиала. Так, ожидания по вылову в Северо-Охотоморской подзоне — порядка 20 тыс. тонн горбуши. Впервые с 2016 г. серьезные подходы этого вида предполагаются в подзоне Приморье. Определенные ожидания наука связывает и с походами горбуши на Амуре.

Прогнозы по другим видам лососей — в пределах среднемноголетних значений, сообщил глава ХабаровскНИРО.

Он также рассказал о предлагаемых мерах регулирования на путину 2024 г. Более детальное обсуждение должно состояться в феврале — в рамках традиционных совещаний, которые проводят на Дальнем Востоке специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Весной стратегии по регионам будут рассматриваться на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

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