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Первое в этом году заседание Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края прошло с насыщенной повесткой

Острые темы рыбной отрасли рассматривает в Хабаровском крае общественный совет

Большой набор важных для отрасли тем — перезакрепление рыболовных участков, возможности повышения эффективности промысла водных биоресурсов, цифровая маркировка рыбопродукции и другие — обсудил Общественный совет при комитете рыбного хозяйства Хабаровского края.

Такие встречи помогают совместно вырабатывать решения по поддержке и развитию рыбохозяйственного комплекса, отметила председатель совета, руководитель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Первое в этом году заседание Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края прошло с насыщенной повесткой, сообщает корреспондент Fishnews.

Регион, как и другие прибрежные территории Дальнего Востока, в процессе подготовки к лососевой путине. Стратегия промысла тихоокеанских лососей и гольцов для края на 2024 г. готовится в плановом режиме, проинформировал член общественного совета, руководитель Хабаровского филиала ВНИРО (ХабаровскНИРО) Денис Коцюк. Детальное обсуждение проекта стратегии должно состояться в феврале — в рамках традиционных совещаний, которые проводят в дальневосточных регионах специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

С промыслом лососей был напрямую связан еще один вопрос в повестке общественного совета. Предприятия ожидает волнительный процесс закрепления на новый срок рыболовных участков. Правовая база в этой сфере еще формируется — председатель краевого комитета рыбного хозяйства Никита Король рассказал, как, по информации ведомства, на федеральном уровне идет разработка документов, предусмотренных принятым в июле прошлого года законом. В частности, он обратил внимание, что на портале regulation.gov.ru размещен проект постановления правительства РФ об организации производственного контроля (это новая обязанность, которую планируется закреплять за пользователями участков по борьбе с браконьерством и сохранению водных биоресурсов) — сейчас идет процедура общественного обсуждения варианта документа.

Один из самых непростых из разрабатываемых проектов — о правилах определения размера и взимания платы за перезакрепление участков без торгов. «Это вызвавший наиболее острые дебаты нормативно-правовой акт», — отметил Никита Король. Власти Хабаровского края, напомним, предложили распределить финансовую нагрузку на предприятия, желающие перезаключить договор, по времени — чтобы она не оказалась избыточной. Обсуждение подходов на федеральном уровне продолжается.

Другая сложная тема — по границам рыболовных участков. Здесь ожидается выпуск законодательной базы, которая должна внести ясность в регулирование. Ждут на местах и методических рекомендаций, на основе которых регионы совместно с теруправлениями Росрыболовства должны организовать предварительную работу по приведению границ РЛУ в соответствие с планируемыми требованиями.

Важность и масштабность задачи по границам по рыболовных участков подчеркнул глава Амурского теруправления Росрыболовства Денис Крылов.

На последнем заседании межведомственной рабочей группы руководство Росрыболовства заявило, что проводить кампанию по перезаключению договоров на участки планируется в единые сроки — уже в 2025 г. Это очень серьезный момент, обратил внимание член общественного совета, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Совет обратился к теме и других изменений в рыбной промышленности. С нынешнего года вводится цифровая маркировка икры, в том числе красной. С апреля начнется регистрация участников рынка в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, а с 1 мая предусматривается обязательное нанесение штрихкода на упаковку, отметила председатель ОС Ольга Булкова.

Ранее предприятиям и отраслевым ассоциациям было предложено направить в региональный комитет вопросы в связи с введением новых требований по маркированию — ведомство попросили организовать семинар с оператором системы маркировки. Комитет сейчас занимается подготовкой такой встречи.

Также в совете обратили внимание на запланированное начало эксперимента по цифровой маркировке консервов: бизнес-сообщество опасается, как маркирование — если оно и в этом случае станет обязательным — отразится на производстве такой продукции.

Участники заседания рассмотрели и вопросы повышения эффективности использования ресурсной базы, причем не только по морским, но и по пресноводным видам рыб. В совете отметили результаты уже принятого решения по организации добычи судака. Отраслевая наука продолжает заниматься вопросами расширения возможностей освоения пресноводных видов. «Перспективы есть», — отметил Денис Коцюк и выразил надежду, что принимаемые решения внесут свой вклад в увеличение уловов Хабаровского края.

На заседании также поднимались вопросы поддержки рыбохозяйственных исследований, любительского рыболовства.

Дополнительная рабочая площадка для обсуждения вопросов отрасли

Подготовка предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края — одна из ключевых задач Общественного совета при профильном комитете. При этом темы, которые рассматривает совет, зачастую актуальны для рыбной отрасли всей страны, рассказала Fishnews Ольга Булкова.

Совет приступил к работе осенью 2022 г. За это время члены ОС рассматривали, например, вопросы программы инвестиционных квот, вычетов по сборам за пользование водными биоресурсами, цифровой маркировки рыбопродукции. В фокусе внимания остается и перезаключение договоров на рыболовные участки.

Повестка совета не ограничивается только промышленным рыболовством. Любительская рыбалка, традиционный промысел, обеспечение жителей края рыбной продукцией — все это также важнейшие направления, подчеркнула председатель ОС.

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Fishnews

  • Первое в этом году заседание Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края прошло с насыщенной повесткой
  • Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсюоза, председатель Общественного совета при комитете рыбного хозяйства Хабаровского края Ольга БУЛКОВА
  • Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО Денис КОЦЮК, глава Амурского теруправления Росрыболовства Денис КРЫЛОВ и председатель комитета рыбного хозяйства региона Никита КОРОЛЬ
  • Общественный совет обсудил большой набор важных для отрасли тем — перезакрепление рыболовных участков, возможности повышения эффективности промысла водных биоресурсов, цифровая маркировки рыбопродукции и другие
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