Рыба и крабы стали драйвером агроэкспорта Приморья

По итогам 2023 г. стоимость экспорта продукции агропромышленного комплекса из Приморского края превысила 1,9 млрд долларов. Наибольшей популярностью у зарубежных покупателей пользовались рыба и морепродукты.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморского края по итогам 2023 г. составил более 1,5 млн тонн, общая стоимость поставок превысила 1,9 млрд долларов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, на внешние рынки поставлялось около 90 видов сельскохозяйственной продукции. В числе направлений экспорта — Китай (включая Гонконг), Вьетнам, Республика Корея, Беларусь, Казахстан, Грузия.

«Наибольшей популярностью пользуются рыба и морепродукты. Повысился спрос на ракообразные, рыбное филе, экологически чистую растениеводческую продукцию: соевые бобы и кукурузу», — отметил глава краевого минсельхоза Андрей Бронц.

По информации руководства региона, Приморье занимает четвертую позицию в рейтинге субъектов РФ по стоимости экспорта продукции АПК.

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