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Из минтая изготовили сублимированную лапшу, которую достаточно залить кипятком. Фото пресс-службы правительства Камчатки

Из минтая сделали уникальную лапшу

Студент Камчатского государственного технического университета разработал технологию получения лапши из минтая. Это уникальный экологичный высокобелковый продукт, аналогов которого в России сейчас нет, отметили в правительстве края.

Студент четвертого курса Артем Бойко в составе команды исследователей департамента «Пищевые биотехнологии» КамчатГТУ работал над темой по заданию Росрыболовства. В ближайшее время будет получен патент на изобретение, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Это формованное изделие из минтая, имитирующее сублимированное макаронное изделие, которое достаточно залить кипятком. Отличается высоким содержанием животного белка, жирных кислот омега-3 и омега-6, также там присутствует коллаген, селен и все полезные свойства, которые присущи минтаю», — отметил Артем Бойко.

Над уникальной разработкой он под руководством педагога трудился больше года. Сейчас КамчатГТУ готовит документы для получения патента, параллельно идет работа над увеличением срока годности продукта. По мнению ученых, это позволит решить проблему избыточного веса, а рыбопромышленникам — расширить ассортимент выпускаемой продукции.

«У нас есть некие технологические приемы, которые позволяют из обычного минтая делать макароны, у которых приятный молочный вкус. Мы расширяем ассортимент, используя сурими, то из чего делают крабовые палочки, которые имеют легкий рыбный вкус, а также мы разработали продукт, у которого есть кальмаровый вкус, мы продолжаем в этом направлении работать. Здесь действительно нужен очень широкий ассортимент, чтобы как можно большему количеству людей это нравилось», — рассказала доцент кафедры технологии пищевых производств КамчатГТУ Майя Благонравова.

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Fishnews

  • Из минтая изготовили сублимированную лапшу, которую достаточно залить кипятком. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Технологию разработал студент четвертого курса КамчатГТУ Артем БОЙКО. Фото пресс-службы правительства края
  • Кроме Артема Бойко над проектом трудится команда исследователей департамента «Пищевые биотехнологии» КамчатГТУ. Фото пресс-службы правительства края
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