Таможня не пропустила трепанг в Поднебесную

Читинские таможенники обнаружили почти 200 штук незадекларированного сушеного трепанга у гражданина КНР. Он следовал в Китай на автобусе через пункт пропуска «Забайкальск».

При таможенном контроле у китайского гражданина нашли 194 «морских огурца» в сумке с надписью «Пусть здоровье и благополучие будут всегда на вашей стороне».

«Иностранец не внес товар в пассажирскую таможенную декларацию и на устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно. При опросе иностранец пояснил, что приобрел трепанг у знакомого в поселке Забайкальск, так как знал о его целебных свойствах», — рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженные экземпляры являются дальневосточным трепангом.

Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование).

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