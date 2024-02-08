Минфин отметил вклад квотных аукционов в пополнение бюджета

Министерство финансов опубликовало предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первый месяц 2024 г. При этом ведомство обратило внимание на роль в повышении ненефтегазовых доходов платежей от аукционов по закреплению квот на вылов.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета оцениваются в 1 721 млрд рублей и увеличились на 84,8% год к году по сравнению с пониженным уровнем поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов бюджета в январе прошлого года, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные Министерства финансов.

Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов внесли поступления неналоговых доходов единовременного характера — в том числе платежи от аукционов по закреплению квот на добычу водных биоресурсов, говорится в сообщении Минфина.

Объем доходов федерального бюджета в январе 2024 г., по предварительным данным, составил 2 396 млрд рублей — это на 76,6% выше показателя января 2023 г.

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