В Саудовской Аравии хотят открыть мощное рыбоводное предприятие

В Саудовской Аравии планируют создать крупнейший на Ближнем Востоке рыбоводный завод. Годовая мощность инкубатория составит 42 млн мальков, выращивания товарной рыбы в садках — 20 тыс. тонн.

Соглашения о создании нового предприятия под названием Topian Aquaculture достигли саудовская организация по развитию NEOM и рыбоводная компания Tabuk Fisheries. Об этом решении стало известно во время Саудовской международной морской выставки в Эр-Рияде, пишет шотландский журнал The Fish Farmer.

Известно, что от NEOM в проекте будет участвовать компания Topian, отвечающая за развитие устойчивого сектора аквакультуры в королевстве, сообщает корреспондент Fishnews.

Tabuk Fisheries же была основана в 2005 г. и начала выращивание рыбы в морских садках с 2008 г. Под управлением компании сейчас находятся три аквафермы с общим объемом производства около 2 тыс. тонн в год при запланированных 5 тыс. тонн. Организация специализируется на трех тепловодных видах: дорадо, сибасе и серебристом горбыле, также известном как крокер.

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