Компании стали активнее кредитоваться в юанях

По итогам прошлого года кредитование юридических лиц в юанях выросло более чем втрое, говорится в обзоре Банка России. Это вызвано как переводом ранее выданных кредитов в долларах и евро, так и спросом со стороны экспортеров в условиях высоких рублевых ставок, отметил в ЦБ.

Расширение использования юаней в 2023 г. наблюдалось по всем ключевым статьям баланса российских банков — депозитам, кредитам, ценным бумагам, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», сообщает корреспондент Fishnews. Рост объясняется в основном конвертациями кредитных договоров в юани из «токсичных» валют, но расширяется и обслуживание экспортных операций, а также использование юаня в качестве средства сбережения, обратили внимание эксперты Центробанка.

Крупнейшими земщиками по кредитам в китайской валюте выступают компании, получающие в ней валютную выручку. «В первой половине 2023 года рост задолженности в юанях по компаниям был ниже, чем сокращение кредитования в «токсичных» валютах, то есть на фоне низких рублевых ставок кредиты из доллара США и евро преимущественно конвертировались в рубли», — указали в ЦБ. В четвертом квартале прошлого года приросты кредитов в юанях, наоборот, превышали сокращение портфеля в «токсичных» валютах, поскольку на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России кредиты в юанях стали более выгодными для экспортеров.

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