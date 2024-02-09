Методику оценки ущерба агропрому от ЧС планируют обновить

Минсельхоз намерен актуализировать порядок оценки ущерба сельхозпроизводителям в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Действие документа распространяется в том числе на аквакультуру.

Проект соответствующего приказа Минсельхоза размещен на портале regulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается отмена действующего порядка оценки, утвержденного приказом от 26 марта 2015 г. № 113. Необходимость замены, как следует из текста документа, объясняется «приведением правовой базы в соответствие с законодательством РФ».

Оценка ущерба проводится Минсельхозом РФ для выделения средств федерального бюджета на компенсацию убытков сельхозпроизводителей от стихийных бедствий. Как указано в проекте, основанием для этого является решение о введении на территории субъекта РФ режима ЧС федерального или межрегионального характера.

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