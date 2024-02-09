Реку Вымь хотят зарыбить хариусом

Представители природоохранных и научных организаций Республики Коми обеспокоены состоянием запасов европейского хариуса в Выми. Помочь популяции предлагают зарыблением.

Вопрос обсудили на рабочем совещании по восстановлению рыбных запасов на реке Вымь в границах государственного природного заказника регионального значения «Вымский».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, проведенные в 2019 г. исследования выявили изменение пространственной структуры хариуса. Результаты показали сокращение ареала — основные местообитания переместились к верхнему течению реки.

В том же году был разработан проект приказа о временном ограничении рыболовства на Выми в границах ООПТ, уточнили в теруправлении.

В ходе совещания специалисты решили обратиться в Северный филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с предложением включить мониторинг этой акватории в план исследований. По мнению экспертов, это позволит в ближайшей перспективе подготовить обоснование по зарыблению Выми хариусом.

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