Рыбе Онежского завода поможет вода из скважины

В Архангельской области на Онежском рыбоводном заводе Главрыбвода намерены решить проблему летнего перегрева озерной воды. Планируется использовать охлажденную воду из скважины, начались подготовительные работы.

На производственной площадке Онежского рыбоводного завода (он расположен в 8 км от города Онега) ведется бурение опытных скважин. Цель — поиск водоносного слоя, расчет дебита, комплексный анализ параметров воды, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Завод испытывает сложности с обеспечением качественной водой при производстве рыбоводной продукции, отметил руководитель Северного филиала Главрыбвода Артем Сковородько.

В летний период работы предприятия при заборе воды из Андозера ее температура повышается до критических отметок. Тогда весь персонал завода работает, по сути, в авральном режиме. Высокая температура и, как следствие, низкий уровень кислорода в воде могут привести к гибели рыбы. Для охлаждения используются промышленные чиллеры, что требует значительных расходов.

Альтернативой может стать подача охлажденной воды из скважин, подчеркнули в пресс-службе. Однако необходимо рассчитать дебит будущей скважины и проверить качество воды. В дальнейшем предполагается перемешивать теплую воду из озера с охлажденной в пропорции 9/1.

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