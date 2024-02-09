Новое спасательное судно проектируют для безопасности промысла

Универсальное аварийно-спасательное судно для патрулирования в районах рыболовства проектируют в ОСК. Сейчас по нему прошли модельные бассейновые испытания.

В ходе мероприятий определялись ходкость, ледопроходимость и мореходные качества судна проекта IRV05, сообщили Fishnews в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Проектная документация разрабатывается в бюро «Малахит» (входит в ОСК).

Согласно отчетам Крыловского государственного научного центра, проектируемое судно достигло ожидаемых расчетных значений и подтвердило совокупность требуемых показателей ходовых, тяговых, мореходных и ледовых качеств, обусловленных назначением и районами эксплуатации, заявили в судостроительной корпорации.

Судно предназначено для Северного и Дальневосточного экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ. Оно будет применяться в том числе для патрулирования в районах судоходства и рыбного промысла, поиска и оказания помощи терпящим бедствие рыболовецким судам, буксировки аварийного флота, поиска людей, оказания помощи в тушении пожаров.

Сейчас завершается разработка трехмерной модели судна в САПР, работа выполняется с учетом выбранного комплектующего оборудования. Строительство заказов планируется на одном из предприятий ОСК.

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