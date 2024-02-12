Профильная комиссия определила принципы работы в ЮТО

Российские рыбаки получили возможность в течение десяти лет вести промысел ставриды в открытом море южной части Тихого океана.

Делегация России отстояла интересы отечественного рыбного промысла в ходе 12-й сессии Комиссии региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана. Переговоры проходили в городе Манта (Эквадор) с 23 января по 2 февраля. В состав российской делегации входили представители Росрыболовства и ВНИРО.

Российские рыбаки получили возможность в течение десяти лет вести промысел ставриды в открытом море южной части Тихого океана. При этом российская национальная доля от общего допустимого улова ставриды была увеличена на 6,8% по сравнению с российской долей 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Работа российского флота признана соответствующей требованиям Комиссии, ни одно из российских судов не было внесено в обновленный список флота, ведущего ННН-промысел. Сертификация программы научного наблюдения на промысле на ближайшие три года разрешена национальным организациям.

В 2023 г. в конвенционном районе организации вылов России составил 42317 тонн ставриды и 17143 тонны скумбрии.

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