Экологи обвиняют лососеводов Норвегии в «кормовом империализме»

Экологи утверждают, что норвежская лососеводческая индустрия ежегодно потребляет почти 2 млн тонн рыбы, пойманной у побережья Западной Африки. В результате африканские рыбаки недополучают доходов, а население этих стран больше страдает от недоедания, считают экологи.

Выводы изложены в докладе «Голубая империя: как норвежская лососевая индустрия добывает корм и подрывает средства к существованию в Западной Африке». Документ подготовлен экологами из природоохранной группы Feedback при участии коалиции западноафриканских и норвежских организаций.

По данным авторов, «кормовой след» норвежского лососеводства эквивалентен 2,5% ежегодного совокупного вылова в морских водах, отмечает портал Seafood Source. При этом объемы выращивания лосося на 27% ниже, чем уловы морской рыбы, используемой ему на корм. Между тем в планах у норвежских предприятий более чем утроить производство, подняв планку до 5 млн тонн к 2050 г.

Директор по кампаниям группы Feedback Наташа Херли (Natasha Hurley) считает, что быстрый рост производства рыбы в аквакультуре порождает современный вид колониализма — «кормовой империализм». По ее мнению, ненасытный аппетит индустрии выращивания лосося способствует снижению заработков и недоеданию в таких странах как Гамбия, Сенегал и Мавритания.

Подсчеты авторов доклада показывают: ради производства кормов для норвежского лососеводства в 2020 г. в Западной Африке добыто столько рыбы, что ее хватило бы на 4 млн человек в этом регионе.

Экологи предлагают пересмотреть сложившуюся модель, в рамках которой продукты питания отнимаются у жителей Глобального Юга, чтобы обеспечить премиальное потребление на Глобальном Севере, сообщает корреспондент Fishnews.

По мнению защитников природы, крупные аквакультурные холдинги лукавят, когда заявляют, что их главная цель — накормить растущее население мира. Отмечается, что производство лосося неэффективно с точки зрения как получающегося объема белка, так и микроэлементов, которые в нем содержатся. Напротив, потребление мелких пелагических видов, тем более целиком — как это принято в ряде национальных пищевых традиций, является более эффективным методом использования морских биоресурсов, заявляют экологи.

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