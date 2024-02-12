Сомнительного норвежского лосося не пустили в Россию

В Смоленской области пресекли попытку нелегального ввоза атлантического лосося. Более 15 тонн охлажденной рыбопродукции с норвежской маркировкой ехали из Белоруссии в грузовике за коробками с картошкой фри.

Машину остановили на трассе Москва — Минск. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, грузовик ехал со стороны Белоруссии.

При досмотре ветинспекторы обнаружили 671 пенопластовый короб с охлажденным потрошеным лососем. Отмечено, что груз был спрятан за ящиками с картофелем фри из Польши.

Согласно маркировке, рыба имела норвежское происхождение. «У перевозчика, гражданина Республики Беларусь, также отсутствовали какие-либо ветеринарные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность рыбной продукции, а также разрешительные и прочие транспортные документы», — подчеркнули в ветеринарном ведомстве.

Товар задержали, таможенная служба проводит проверку.

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