Новый район промысла хамсы помог нарастить вылов

В Азово-Черноморском бассейне уловы за первый месяц 2024 г. выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого удалось добиться благодаря открытию района для промысла хамсы вблизи Севастополя.

Основой увеличения уловов стала черноморская хамса: ее вылов на 1 февраля составил около 5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ).

На основе научного прогноза рыбаки в этом году ведут промысел в районе вблизи Севастополя. Открытие нового района позволило с избытком перекрыть сокращение уловов в Кавказском районе и обеспечило рост бассейнового вылова, отметили в филиале.

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