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Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

Крупнейшие холдинги крабодобывающей отрасли реализуют собственные кадровые программы. Причем такие проекты уже выходят за рамки подготовки специалистов только для отдельных компаний — формируется профессиональное пополнение для отрасли в целом.

Чем более осознанно молодые люди относятся к выбору профессии и будущего места работы, тем больше шансов, что они будут успешно трудиться и развиваться в своем деле, считают в группе компаний «Антей».

Сразу по нескольким направлениям холдинг занимается популяризацией морских профессий и повышением качества подготовки кадров для отрасли на Северном бассейне.

Образовательно-производственный кластер «Арктический рыбопромышленный» в 2024 г. будет создан на базе Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева (ММРК). Работа ведется в рамках большого федерального проекта «Профессионалитет». Его цель — перестроить систему среднего профессионального образования в стране, для того чтобы она была по-настоящему востребована среди абитуриентов и адаптирована к потребностям и перспективам рынка труда.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» «Антей» знакомит будущих абитуриентов с рыбацким делом. Фото пресс-службы холдинга

Компания «Антей Север» выступает индустриальным партнером проекта, образовательно-производственный кластер «Арктический рыбопромышленный» на базе ММРК создается при ее участии.

В 2024 г. на развитие материально-технической базы колледжа будет направлено 100 млн рублей из федерального бюджета, 15 млн рублей обеспечит региональный бюджет. Вклад компании «Антей Север» составит 35 млн рублей.

«В кластере выделяется колледж, модернизируемый под ключ. В этом колледже при непосредственном участии опорного работодателя формируются новая управленческая структура, обновленное содержание образовательных программ, создаются учебно-производственные комплексы», — такое объяснение сути «Профессионалитета» дает Министерство просвещения России.

Проект интересен именно своей многоаспектностью. К повышению эффективности морского образования в Мурманске планируется подойти с разных сторон. Так, предполагается модернизировать материально-техническую и учебно-производственную базу колледжа. Для подготовки будущих профессионалов рыбной отрасли будет использоваться современное оборудование, тренажеры, позволяющее учащимся получать практические знания и навыки.

Большой плюс для индустриального партнера — возможность участвовать в формировании образовательных программ. Система подготовки кадров не должна существовать в отрыве от отрасли, уверены в «Антее». «Нам направили несколько образовательных программ, мы внесли свои дополнения, пожелания. В процесс обучения все это будет учитываться», — рассказала Fishnews руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья Бабуркина.

Для того чтобы ребята могли больше узнать об особенностях будущей работы, о практических тонкостях, холдинг готов направлять для встреч с учащимися своих действующих специалистов. Такие выступления уже практикуются и вызывают у молодежи огромный интерес.

Участие в проекте позволит компании закрывать кадровые потребности, а молодым людям гарантирует трудоустройство. Учащиеся будут обеспечены целевыми бюджетными местами. Всего за три года действия проекта (с 2024 по 2026 гг.) должно быть подготовлено 622 специалиста. Набор на обучение стартует с нынешнего года.

Участие в проекте станет очень интересным и полезным опытом, уверены в холдинге. В «Антее» отметили, что очень признательны колледжу за живой отклик на предложения индустриального партнера.

Текст полностью читайте «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото пресс-службы холдинга
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