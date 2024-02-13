Камчатских моржей защитят новым охранным статусом

Власти Камчатки намерены занести тихоокеанского моржа в региональную Красную книгу. Численность этих животных снизилась из-за климатических изменений и антропогенного влияния, в частности браконьерства.

Соответствующее решение было единогласно принято на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Камчатского края, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«По предложению Тихоокеанского института географии был рассмотрен вопрос о включении тихоокеанского моржа в Красную книгу Камчатского края. Такая необходимость возникла потому, что за последние 40 лет численность млекопитающих снизилась с 20 тысяч до тысячи особей. Это связано и с изменением климата, потому что морж тяготеет к ледовым полям, а также с антропогенным влиянием и браконьерским промыслом», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

Он отметил, что для включения этого подвида в региональную Красную книгу необходимо провести дополнительные процедуры. Ориентировочно тихоокеанского моржа официально занесут в документ к концу текущего года.

Тихоокеанский морж обитает на севере Камчатского края, в труднодоступных местах Олюторского района. Этот подвид моржей является самым крупным в мире: длина самца составляет 3,5-4,5 м при весе до двух тонн, самки немного меньше. Наиболее характерной особенностью моржа являются его длинные бивни.

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