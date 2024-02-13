Рыбопромышленников Дагестана приглашают заявляться за субсидиями

Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан начинает прием заявок для участия в отборе на предоставление субсидий. На поддержку могут претендовать юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, выловом, переработкой рыбы.

Порядок предоставления субсидий размещен на сайте регионального ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, предусмотрено возмещение части затрат на рыбоводно-мелиоративные работы, транспортировку воды до акваферм, приобретение специализированных кормов и рыбопосадочного материала.

Также субсидируются приобретение нового технологического оборудования для выращивания, хранения и переработки водных биоресурсов. Еще одно направление поддержки — возмещение части затрат на вылов рыбы и каспийского рака, реализованных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на переработку и производство готовой рыбопродукции, проданной юрлицам или ИП.

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