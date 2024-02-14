Общественный совет при Росрыболовстве обновит состав

Общественная палата объявила сбор заявок для участия в конкурсного отборе в составы общественных советов при федеральных ведомствах. В том числе в Общественный совет при Росрыболовстве.

С 5 февраля по 26 февраля 2024 г. Общественная палата Российской Федерации принимает заявления от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов при семи ведомствах. В их числе и Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что формирование общественных советов предусмотрено федеральным законом «Об общественном контроле в Российской Федерации». Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти - это постоянно действующие совещательно-консультативные органы общественного контроля. Совет призван рассматривать проекты общественно значимых нормативных правовых актов, разрабатываемых ведомством, мониторить качество оказываемых им госуслуг, может рассматривать ежегодные планы работы госоргана.

Правом выдвигать кандидатуры в члены общественных советов обладают общественные объединения и другие негосударственные некоммерческие организации, целями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений.

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