Организаторов любительской рыбалки ждут участки в Поморье

В Архангельской области на конкурс выставили четыре участка для организации любительского рыболовства. Заявки можно подать до 1 апреля.

Организатор торгов — Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, три рыболовных участка площадью 122 га, 254 га и 332 га расположены в акваториях рек Северная Двина и Мезень. Еще один участок находится в Белом море (морской порт Архангельска), размер этого РЛУ — 749 га.

Критериями оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников в 2023 г. Критерии для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников, которые будут работать на участке.

Оценку и сопоставление предложений планируется провести 13 мая. С победителями заключат договоры сроком на 20 и 25 лет.

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