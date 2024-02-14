График распределения квот по предприятиям хотят скорректировать

Минсельхоз подготовил проект изменений в правила распределения по пользователям квот для промысла водных биоресурсов и подготовки соответствующих договоров. Предлагается пересмотреть сроки процедур.

Проект изменений в правила, утвержденные постановлением правительства от 23 августа 2018 г. № 987, размещен на портале regulation.gov.ru. Напомним, что это постановление определяет порядок распределения между пользователями квот для промышленной добычи. Это и случаи, когда объект лов переведен в список видов, для которых устанавливается общий допустимый улов, или истек срок ранее заключенных договоров на доли квот.

В правила распределения квот между предприятиями и правила заключения соответствующих договоров предполагается внести ряд изменений, сообщает корреспондент Fishnews. Например, предусмотреть возможность подачи заявки о распределении квоты в форме электронного документа, подписанного не только усиленной, но и простой электронной подписью.

Также планируется сократить предельные сроки выполнения процедуры в рамках распределения квот и заключения договоров. Это необходимо в связи с проводимой оптимизацией разрешительной деятельности, говорится в пояснительной записке. Речь идет о сроках рассмотрения заявок, информирования заявителей и других.

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