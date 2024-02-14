Узнать о ситуации в рыбной отрасли станет проще

Изменения в регулировании работы рыбохозяйственных предприятий, предложения в этой сфере, кадровые перестановки, новые проекты и вопросы текущей деятельности в отрасли — следить за всеми этими событиями помогают отраслевые СМИ.

Для того чтобы компаниям и госорганам, отраслевым специалистам было проще получить информацию обо всем многообразии событий в рыбной промышленности, медиахолдинг «Фишньюс» сочетает использование интернет-площадок и традиционных СМИ.

Интернет-портал Fishnews ежедневно публикует подборки новостей рыбной отрасли разных регионов и федерального уровня.

Телеграм-канал Fishnews позволяетнаиболее оперативно узнавать о самых интересных и важных вопросах (подписаться можно здесь).

Газета «Fishnews Дайджест» обобщает информацию о ключевых темах и событиях месяца. Яркие репортажи и актуальные интервью — на страницах издания.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства» выходит четыре раза в год. Интервью с руководителями госорганов, собственниками и топ-менеджерами рыбопромышленных компаний, аналитические статьи и обзоры от экспертов.

Вы можете подписаться на наши издания. В этом вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

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