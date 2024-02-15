Южная Корея хочет повысить престиж рыболовных профессий

В Республике Корея 15 февраля вступает в силу закон о поддержке занятости в сельском и рыбном хозяйстве. Он предусматривает, в частности, что каждые пять лет правительство будет разрабатывать специальный план стимулирования занятости в рыболовстве.

В план войдут вопросы обучения работников, регулирования заработной платы, улучшения условий труда и т.д., пишут южнокорейские СМИ. Как сообщает корреспондент Fishnews, реализацией нововведений займется министерство морских дел и рыболовства Республики Корея.

Закон предусматривает различные меры господдержки, в том числе субсидии на занятость для рыбацких предприятий с высокими стандартами рабочей среды, поощрительные выплаты для сотрудников, проработавших в отрасли определенное время, поддержка благосостояния рыбаков, защита их прав с помощью консультаций.

В министерстве рассчитывают, что уже к марту будут назначены организации, которые займутся реализацией плана по поддержке занятости, а также разработаны критерии для оценки успешности предприятий.

Дополнительно планируется провести исследование текущего состояния рабочей силы в отрасли и собрать обратную связь на местах. Это поможет разработать меры для решения проблемы нехватки кадров в рыбацких деревнях и улучшения имиджа работы в отрасли.

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