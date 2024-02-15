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Минтай на дальневосточном заводе

На промысле минтая сохраняется положительная динамика

К 13 февраля суммарный вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 394 тыс. тонн, на 9,5% превысив уровень прошлого года. Сельди добыто 107,7 тыс. тонн (+73%).

Удачно идет и промысел трески: с начала года на Дальнем Востоке освоено почти 19 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Показатель на отчетную дату 2013 г. превышен на 11%.

«В экспедиции работают более 100 рыбопромысловых судов — крупно- и среднетоннажных — и 34 транспортных судна. В районе находятся 40 госинспекторов Пограничной службы ФСБ России, контролирующих перегрузы. Кроме того, на промысловых судах находятся научные наблюдатели из дальневосточных филиалов ВНИРО», — рассказали в федеральном агентстве.

Безопасность работы флота обеспечивает ледокольно-спасательное судно «Суворовец».

На 13 февраля общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае составляла 51%. По данным ФАР, в терминалах находится 58,4 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции, в том числе 27 тыс. тонн белой рыбы (минтай, сельдь, треска, навага), 9 тыс. тонн лососевых и другие виды (тунец, камбала).

На подходе к портам Приморья находилось 33 судна с 50,1 тыс. тонн рыбопродукции на борту, в том числе 26,6 тыс. тонн минтая и 16,4 тыс. тонн сельди.

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