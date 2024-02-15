Озеро Ханка порадовало январскими уловами

В январе на пресноводных водоемах Приморского края рыбаки освоили 50,2 тонны, прибавка по сравнению с уровнем прошлого года составила 80%. При этом более 99% уловов принесло озеро Ханка.

Январский вылов на Ханке составил 49,9 тонны, рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского территориального управления Росрыболовства. Сазана добыто 10,2 тонны, коня — 7,7 тонны, толстолобика — 7,4 тонны, карася — 7,3 тонны, монгольского краснопера — 6,2 тонны.

Сейчас пресноводный промысел на территории края ведут 12 предприятий, отметили в теруправлении.

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