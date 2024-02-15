Росприроднадзор требует возмещения ущерба за брошенный сейнер

В Приморье Росприроднадзор намерен через суд взыскать 12,7 млн рублей компенсации вреда окружающей среде с компании, которая, по информации ведомства, является собственником брошенного на мели судна типа МРС.

Исковое заявление Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора поступило в Арбитражный суд Приморского края. Как следует из материалов дела, в районе бухты Подъяпольского Уссурийского залива Японского моря находится судно, севшее на мель, сообщили Fishnews в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы Росприроднадзора, брошенный сейнер был обнаружен в марте 2023 г. в ходе выездного обследования. «Затонувшее судно является источником засорения, а также загрязнения водного объекта», — сочли в ведомстве.

В ноябре управление направило компании, которой, по информации ведомства, принадлежит судно требование о возмещении вреда в добровольном порядке. В связи с неоплатой служба обратилась в суд.

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