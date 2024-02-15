Главрыбвод рассказал о рекордах по выпускам

За прошедший год в рамках госзадания ФГБУ «Главрыбвод» вырастило и выпустило в водные объекты рыбохозяйственного значения около 2,5 млрд штук личинок и молоди. План перевыполнен на 21,5%.

На рыбоводных заводах Главрыбвода в 2023 г. было выращено и выпущено 944,14 млн экземпляров ценных видов рыб. 870 миллионов — по государственному заданию и 74,14 миллиона — в рамках компенсационных мероприятий, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Водоемы пополнились белорыбицей, кижучем, кумжей, кутумом, атлантическим лососем, муксуном, нельмой, неркой, байкальским омулем, сигом, судаком, симой, стерлядью, тайменем, чавычей.

Кроме того, в прошлом году филиалы Главрыбвода выпустили около 42,9 млн экземпляров особо ценных видов рыб: более 38 миллионов в рамках госзадания и свыше 4,9 миллиона «компенсационных». К таким рыбам относятся белуга, калуга, амурский, русский, сибирский осетры, севрюга.

Также было выпущено более 10,1 млн «краснокнижных» рыб. Свыше 2,3 миллиона переселили по государственному заданию и более 7,8 миллиона — в рамках компенсационных мероприятий.

Отдельно учреждение приводит статистику по осетровым. В 2023 г. Главрыбвод выпустил в реки страны рекордное количество этих рыб — около 42,75 млн штук (при утвержденном плане примерно в 25,3 миллиона). Государственное задание выполнено на 160%.

Кроме того, в рамках компенсационных мероприятий выпущено более 16 млн штук осетровых.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews