Рыбоводные заводы продолжают восстановление популяции каспийского лосося

Специалисты Главрыбвода приступили к выпускам молоди каспийского лосося в реки Северного Кавказа. В рамках госзадания водоемы пополнят 320 тыс. экземпляров этой ценной рыбы, занесенной в Красную книгу России.

Северо-Кавказский филиал Главрыбвода приступил к выпускам, запланированным на 2024 г. в рамках выполнения госзадания. В ближайшее время в естественную среду обитания переселятся 320 тыс. годовиков каспийского лосося для восполнения природной популяции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, 13 февраля в реку Баксан (приток Терека) выпустили 40 тыс. экземпляров молоди лосося средней навеской 15 г. Еще 60 тыс. годовиков этого вида рыб пополнили бассейн Терека 14 февраля.

После завершения мероприятий, предусмотренных госзаданием, филиал планирует продолжить выпуски, но уже в рамках компенсационных мероприятий по договорам с компаниями «РусГидро» и «Строй-Оптима». Для возмещения ущерба от хозяйственной деятельности в бассейн Терека отправится около 1 млн экземпляров молоди каспийского лосося.

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