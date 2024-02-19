Условия льготного кредитования для АПК пересмотрели

Минсельхоз обновил механизмы льготного кредитования в агропромышленном комплексе. Для разных направлений использования средств предусмотрены разные объемы субсидирования ставки.

Приказом от 12 февраля 2024 г. № 61 Минсельхоз утвердил порядок определения направлений целевого использования льготных кредитов в агропромышленном комплексе, сообщает корреспондент Fishnews. От сферы применения средств зависит объем господдержки.

Процент субсидирования новых льготных кредитов будет составлять 70% по особенно чувствительным направлениям и 50% по остальным, прокомментировали в пресс-службе министерства. При нынешней ключевой ставке ЦБ 16% для чувствительных направлений кредиты будут выдаваться по ставке до 6,8%. Для прочих направлений она составит до 10%. При изменении ключевой ставки процент для заемщика будет меняться на протяжении всего срока действия кредитного договора.

Направления, связанные с товарной аквакультурой, попали в список для субсидирования на 50%. Это, например, такие направления, как постройка, реконструкция и модернизация предприятий по производству посадочного материала лососевых, осетровых и сиговых рыб; строительство рыбоводных прудов.

Новый приказ вступил в силу с 17 февраля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews