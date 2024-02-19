Роспотребнадзор в Приморье продолжает следить за радиационной ситуацией

Специалисты Роспотребнадзора в Приморском крае осуществляют радиологический контроль в связи со сбросом воды с японской АЭС «Фукусима-1». Исследуются в том числе морская вода, рыба и морепродукты.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Приморье с начала года отобрали более 90 проб морской воды, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В ежедневном режиме проводится мониторинг радиационного фона на территории Приморского края, а также исследование морской воды по показателям радиационной безопасности. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для территории Приморского края, и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час (минимальное — 0,1 мкЗв/час, максимальное — 0,13 мкЗв/час)», — рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елена Пятырова.

Водный мониторинг проводится в Лазовском районе — в бухтах Петрова, Оленевод иСоколовка; в городах Находка (бухта Прозрачная) и Владивосток (остров Русский) — бухты Безымянная, Рында, Воевода, а также Хасанском районе (бухта Баклан) и Дальнегорском округе – бухтах Каменка, Лидовка, Смычка.

«По результатам лабораторных испытаний 88 проб морской воды, установлено, что удельная суммарная бета-активность составляет от 2 до 4 Бк/кг и соответствует среднегодовому уровню (2-4Бк/л)», — проинформировали в Центре.

Управление Роспотребнадзора Приморского края совместно с региональным Центром гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг и исследования рыбы и морепродуктов по радиационным показателям.

В 2023 г. на соответствие требованиям по таким характеристикам безопасности изучено 82 пробы рыбы и морепродуктов в обороте, 19 проб японской продукции в рамках санитарно-карантинного контроля.

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