Для КМНС Чукотки определили объемы корюшки и гольца

Жителям Чукотского автономного округа в рамках традиционного рыболовства в 2024 г. разрешено выловить 107 тонн корюшки и 147 тонн гольца. Лимит для арктического омуля профильная комиссия ЧАО не утвердила — разрешения на промысел этой рыбы будут выдаваться в особом порядке.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Чукотском автономном округе на заседании 16 февраля установила допустимые объемы вылова азиатской зубастой корюшки и гольца в целях традиционного рыболовства. В 2024 г. в Западно-Беринговоморской зоне КМНС разрешено поймать 98,9 тонны корюшки и 100,49 тонны гольца, в Чукотской зоне — 7,4 тонны корюшки и 24,85 тонны гольца, в Чукотском море — 650 кг корюшки и 9,9 тонны гольца, в Восточно-Сибирском море — 50 кг корюшки и 11,8 тонны гольца.

Максимальный объем рыбы, который могут выловить лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, для большинства районов промысла составляет по 50 кг корюшки и гольца на человека. Для водных объектов Западно-Беринговоморской зоны параметры индивидуальных лимитов установлены на уровне 50 кг корюшки и 45 кг гольца.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО, для арктического омуля комиссия приняла решение не устанавливать объемы добычи. Поскольку с 2022 г. омуль включен в Красную книгу Чукотки, его промысел осуществляется по особому порядку. За разрешениями на вылов омуля представителям КМНС необходимо обращаться в окружной департамент природы, природных ресурсов и экологии.

Комиссия также определила сроки добычи для традиционного, промышленного и любительского рыболовства и места постановки орудий лова. Так, корюшку можно добывать круглогодично за исключением периода нереста с 15 мая по 30 июня, а гольца — в течение всего года после выделения объема.

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