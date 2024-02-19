Запасы Волги и Волго-Донского канала предлагают к промыслу

На аукцион выставлены 32 доли квот на промышленную добычу водных биоресурсов Волгоградского водохранилища и водохранилищ Волго-Донского канала. Заявки принимаются до 18 марта.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются в Волгоградском водохранилище — по четыре доли квот леща, судака и сазана, три — раков, по две — сома и щуки. В водохранилищах Волго-Донского канала — пять долей квот щуки, четыре — леща, три — судака, одна — сазана.

Стартовые цены лотов — от 16 рублей до 113 тыс. рублей. Торги предполагается провести 2-3 апреля в Астрахани. Договоры о закреплении долей квот будут заключены с победителями на срок до 31 декабря 2033 г.

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