Россия прибавила в поставках мороженой рыбы в ОАЭ

Мороженая рыба занимает второе место в стоимостной структуре российского экспорта продукции АПК в Объединенные Арабские Эмираты — такие данные приводит центр «Агроэкспорт» Минсельхоза.

В прошлом году российский экспорт продукции агропромышленного комплекса в ОАЭ увеличился в денежном выражении на 72% Физический объем поставок вырос в 2,8 раза — до 902 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

Поставки мороженой рыбы из России заняли в стоимостной структуре экспорта продукции АПК 10%. Это вторая позиция, больше — только у пшеницы.

Поставки рыбопродукции начались после того, как в 2022 г. с компетентные службы России согласовали с Эмиратами ветеринарный сертификат для экспорта из РФ рыбы, живых двустворчатых моллюсков, ракообразных, иглокожих и продукции из них. По итогам 2023 г. экспорт мороженой рыбы из России в ближневосточную страну вырос на 54%, до почти 30 тыс. тонн (данные Росстата по форме 8-ВЭС за январь-декабрь).

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